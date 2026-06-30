Kaza Tavşanlı - Harmancık kara yolunda meydana geldi. A.C. yönetimindeki 42 AGU 970 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yol kenarındaki trafik levhası ve beton menfeze çarpan otomobil savrularak takla attı. 5 KİŞİ YARALANDI Alev alan otomobilden yaralı olarak çıkarılan sürücü A.C.’nin yanı sıra Ü.C., Ş.C., Z.C. ve Z.C. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Otomobildeki yangın ise Tavşanlı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında otomobil kullanılmaz hale geldi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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