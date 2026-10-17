Takla atan otomobilde can pazarı: 1 ölü, 4 yaralı

Burdur-Antalya kara yolunun Kurna Kavşağı'nda meydana gelen kazada, bariyerlere çarptıktan sonra takla atarak karşı şeride geçen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, araçtaki 4 kişi yaralandı.
Antalya'dan Burdur yönüne giden Süleyman Kalem (49) yönetimindeki 43 AAY 003 plakalı otomobil, bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan araç, takla atarak karşı şeride geçti.
Sürücü Kalem olay yerinde yaşamını yitirdi. Otomobilde bulunan F.S., Z.S., R.K. ve E.K. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.