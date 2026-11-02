Aksaray'da dün sabah saatlerinde kontrolden çıkarak taklalar atan otomobilde meydana gelen feci kazadan bir acı haber daha geldi. Olay yerinde hayatını kaybeden köy imamının ardından, yoğun bakımdaki kuzeni sürücü de yaşam savaşını kaybetti.

Facia, dün sabah saat 07.00 sıralarında Akin köyü yolunun 1’inci kilometresinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, kaporta ustası olduğu öğrenilen 24 yaşındaki Ömer Eroğlu idaresindeki 06 DB 2008 plakalı otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak takla attı.

METRELERCE SAVRULDULAR, İMAM KUZEN OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Savrularak hurda yığınına dönen otomobilden dışarı fırlayan sürücü Ömer Eroğlu ile Gültepe köyünde imamlık yaptığı öğrenilen halasının oğlu 24 yaşındaki Selman Eroğlu ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza mahalline sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde dakikalarca kalp masajı yaptığı Selman Eroğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

YOĞUN BAKIMDAN İKİNCİ ACI HABER GELDİ

Kazada ağır yaralanan sürücü Ömer Eroğlu ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak acil tedavi altına alındı. Yoğun bakım ünitesinde doktorların tüm çabalarına rağmen 24 yaşındaki genç usta da kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Aynı kazada hayatını kaybeden iki gencin hala-dayı çocukları olduğu öğrenilirken, cenazeler otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi. Kazayla ilgili başlatılan adli tahkikat sürüyor.