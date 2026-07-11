NATO Zirvesi’nin ardından liderler ülkelerine döndü, NATO tabelaları ve panoları da sökülmeye başlandı. 181 milyon 468 bin lira ödenen NATO panolarını kaldırmak ve afişleri sökmek için de 16 milyon 964 bin lira harcanacak. Bu konudaki ihaleyi Ankara Yenimahalle merkezli bir firma kazandı.

BÖYLEYDİ

Zirve harcamaları da bitmedi. Başkent’te konuklar için hazırlanan otobüslere yapılan dış kaplamanın maliyeti 8 milyon 446 bin TL oldu. Jandarma da NATO Zirvesi’ndeki eğitimli köpekler için kuşam malzemesi satın aldı, 284 bin TL ödendi. Jandarma ve polis araçlarına NATO Zirvesi logosu ve kaplama yapılması için de 654 bin 864 TL harcandı.

EKAP kayıtlarına göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanlığı emriyle, NATO Zirvesi hazırlıkları için ihale düzenledi. 19 Haziran’daki ihale 155 milyon 958 bin 588 TL bedelle sonuçlandı.

DEMİRLER TEK TEK SÖKÜLECEK

198 MİLYON LİRA

Ankara’daki bazı otobüslere dış kaplama yapıldı, 8 milyon 446 bin TL harcandı. Ankara Büyükşehir Belediyesi zirve kapsamında kentin muhtelif yerlerine asılan afiş, pano ve diğer materyallerin bastırılmasının ardından söktürülmesi için de 16 milyon 964 bin 852 TL ödedi ve böylelikle iki günlük zirvenin sadece afiş basımı, pano yapımı bastırma ve söktürme maliyeti 198 milyon lirayı geçti.

PANOLAR GİTTİ GERÇEK YÜZ ÇIKTI

Panolar kaldırılınca gizlenmeye çalışılan gecekondular ortaya çıktı.

Lüks otellerdeki dükkanlara tazminat

NATO nedeniyle yüzlerce esnaf zarar ederken, konuk liderlerin ağırlandığı ve bu yüzden güvenlik nedeniyle boşaltılan otellerdeki lüks mağazalara tazminat ödendiği ortaya çıktı. Gazeteci Saygı Öztürk, SÖZCÜ TV’deki bir programda, güvenlik tedbirlerinden olumsuz etkilenen bu mağazalara ödeme yapıldığını açıkladı. Hangi otelde, kaç mağazaya ödemi yapıldığı öğrenilemedi.