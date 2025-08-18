Ankara’nın Mamak ilçesinde, taksi durağındaki görevli C.Ö., kılıçlı saldırıya uğradı. Elinden ve kolundan yaralanan C.Ö. hastaneye kaldırılırken, saldırgan G.K. polis ekiplerince yakalandı.
KILIÇLA SALDIRDI
Olay, sabah saatlerinde Mutlu Mahallesi İmam Alim Sultan Caddesi’ndeki bir taksi durağında meydana geldi. İddiaya göre G.K., durağı arayarak evine taksi istedi. Adrese giden taksici, G.K.’nin elinde kılıç olduğunu görünce geri dönerek duruma bilgi verdi. Bunun üzerine saat 07.30 sıralarında durağa gelen G.K., görevli C.Ö.’ye kılıçla saldırdı.
Elinden ve kolundan yaralanan C.Ö., ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye sevk edildi. O anlar güvenlik kamerasına da yansıdı.
6 SUÇ KAYDI ÇIKTI
Polis ekiplerince kısa sürede yakalanan G.K.’nin, "kasten yaralama" başta olmak üzere 6 farklı suç kaydının bulunduğu öğrenildi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.