Şanlıurfa’da müşteri olarak taksiye binen Suriye uyruklu kadınlar, araçtan indikleri sırada taksiciye ait olduğu öne sürülen bir çantayı alarak bölgeden uzaklaştı. Bir süre sonra çantasının araçta olmadığını fark eden taksici, sokakta kadınların peşinden giderek çantasını geri istedi.

TAKSİCİ TOKAT ATTI, KADINLAR ÜZERİNE ÇULLANDI

Sokak ortasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında taksici, kadınlardan birine tokat attı. Çevredeki vatandaşlar tarafları ayırmak için uzun süre çaba harcadı. Kavga sırasında başka bir kadının da arkadan gelerek taksicinin başına vurduğu görüldü.

Polis ekipleri olay yerine ulaşmadan önce tarafların bölgeden ayrıldığı öğrenildi. Yaşananlar, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.