Olay, akşam saatlerinde Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Demetevler semtinde meydana geldi. İddiaya göre alışveriş yaptıktan sonra taksiyle evine gelen S.G., kendisini evine bırakan ve kimliği henüz belirlenemeyen taksicinin silahlı saldırısına uğradı.

S.G., taksinin bagajından eşyalarını aldıktan sonra binaya doğru yürüdüğü sırada şoförün ateş etmesiyle yaralandı. Saldırı anı, çevredeki bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olduğu belirlenen S.G., ambulansla hastaneye kaldırıldı. S.G.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Saldırının ardından olay yerinden kaçan şüphelinin kimliğinin belirlenerek yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.