İstanbul’un Fatih ilçesinde bir kişi uygulama üzerinden ulaşım aracı çağırdı. Yolcunun uygulama üzerinden çağırdığı araca bineceği sırada taksi şoförü, duruma tepki göstererek aracın önünü kesti. Aracını yolcu aracının önüne park etti.
ŞOFÖR DEHŞET SAÇTI
Taksi şoförü, özel araç sürücüsüne “Paramı çaldın, arabadan in, sağa çek” diyerek bağırdı. Ardından sinirlerine hakim olamayan şoför, yolcu aracının ön camını yumruklayarak kırdı ve kendine zarar verdi.
Çevredeki vatandaşlar olay sırasında panik yaşarken, yaşananlar bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayla ilgili herhangi bir gözaltı işlemi olup olmadığına dair bilgi verilmedi.