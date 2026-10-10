Muğla'nın Menteşe ilçesinde yaşanan olayda, meslektaşları tarafından taksicilik yapan bir sürücü, yolcu taşıma uygulaması üzerinden taksi çağırarak denetim yaptı. Çağrı üzerine gelen R.T., müşteri kılığına giren taksi sürücüsünü alarak yola çıktı. R.T.'nin kullandığı araç, diğer taksiciler tarafından otogarda durduruldu ve durum polis ekiplerine bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, R.T.'nin korsan taksicilik yaptığını tespit etti. Yapılan incelemede sürücünün yolcu taşıma belgesinin bulunmadığı anlaşıldı. Bu kapsamda R.T.'nin ehliyetine 30 gün süreyle el konuldu ve sürücüye 100 bin lira idari para cezası uygulandı.

Araçta yolcu olarak bulunan ve korsan taksi kullandığı belirlenen kişiye de 3 bin 870 lira idari para cezası kesildi. Sürücü R.T.'nin kullandığı araç ise 60 gün süreyle trafikten men edildi.