Ticari araç işletmeciliği ve plaka alım-satım süreçlerinde yeni bir dönem resmen başladı. Gelir Vergisi, Katma Değer Vergisi ve Vergi Usul Kanunu’nda yapılan değişiklikleri kapsayan 7587 sayılı Kanun’un yürürlüğe girmesiyle birlikte, taksi işletmecilerine alternatif vergilendirme seçeneği sunulurken ticari plaka devirlerine de geniş kapsamlı vergi istisnası tanındı.

HASILAT ESASLI VERGİLENDİRME NASIL İŞLEYECEK?

Düzenleme çerçevesinde taksiyle yolcu taşımacılığı yapan mükellefler, talepleri doğrultusunda hasılat esaslı vergilendirme usulüne geçebilecek. Kazancının tamamını taksi mali cihazı üzerinden belgeleyen esnafın gayrisafi hasılatının yüzde 10'u vergiye tabi matrah olarak kabul edilecek. Bu yöntemi seçen mükelleflerin en az iki yıl boyunca sistemde kalması gerekiyor. Uygulamadan faydalanma süresi ise başvuru tarihini izleyen takvim yılı başından itibaren azami üç yıl ile sınırlandırıldı.

KDV HESABINDA YÜZDE 1,5 ORANI

Hasılat esaslı sistemi tercih eden işletmeciler, faaliyetleri için yaptıkları mal ve hizmet alımlarındaki KDV’yi indirim konusu yapamayacak. Buna karşılık, düzenledikleri belgelerdeki KDV dahil toplam tutar üzerinden yüzde 1,5 oranında Katma Değer Vergisi hesaplayacaklar. İndirilemeyen KDV tutarları ise işletme gideri veya maliyet olarak kayıtlara düşülebilecek.

1 TEMMUZ ÖNCESİ ALINAN PLAKALARA VERGİ MUAFİYETİ

Yasal düzenlemenin en dikkat çeken unsurlarından birini ticari plaka satışlarındaki muafiyet oluşturuyor. Gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerin 1 Temmuz 2026 tarihinden önce edindikleri taksi, dolmuş, minibüs ve servis araçlarına ait plakaların satışından elde edilen kazançlar Gelir Vergisi’nden muaf tutuldu. Söz konusu satış ve devir işlemleri Katma Değer Vergisi’nden de istisna edildi.

SONRAKİ ALIMLAR KAPSAM DIŞINDA

1 Temmuz 2026 tarihinden sonra satın alınan ticari plakaların satışından doğan kazançlarda ise eski vergi hükümleri uygulanmaya devam edecek. Düzenlemeyle, sektördeki vergilendirme süreçlerinin basitleştirilmesi ve plaka devirlerindeki vergi yükünün hafifletilmesi hedefleniyor.