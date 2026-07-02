Olay, dün gece saatlerinde Yenişehir ilçesi Gevran Caddesi’nde meydana geldi. İki taksici arasında iddiaya göre, durak anlaşmazlığı nedeniyle başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Çevredekilerin araya girmesiyle taraflar güçlükle ayrıldı. Kavga anları ise çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, iki taksicinin cadde üzerinde birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdığı, çevredekilerin ise tarafları ayırmaya çalıştığı görüldü.

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