Bursa'nın Osmangazi ilçesi Altıparmak Caddesi'nde 26 Haziran'da ağır yaralanmayla sonuçlanan bir trafik kazası meydana geldi. İsmail Ç. idaresindeki 16 T 0599 plakalı ticari taksi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bekleyen 23 yaşındaki Avukat Berşan Uğuş'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın altında kalan Uğuş, taksinin altında bir süre sürüklendi.

ÇEVREDEKİLER TAKSİYİ KALDIRARAK KURTARDI

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, hızla müdahale ederek taksiyi hep birlikte yukarı kaldırdı ve Berşan Uğuş’u sıkıştığı yerden çıkardı. İhbar üzerine olay yerine ivedilikle polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Uğuş, sağlık ekiplerinin kaza yerinde gerçekleştirdiği ilk müdahalenin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan genç avukatın hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Feci kazanın yaşandığı anlar, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kazanın ardından harekete geçen polis ekipleri, taksi sürücüsü İsmail Ç.'yi gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ve kazayla ilgili yürütülen incelemenin sürdüğü öğrenildi.