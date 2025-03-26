Dehşete düşüren olay, 23 Mart tarihinde Soğukkuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi, evli ve ikiz çocuk babası Tayfun Özişçiler'in kullandığı taksiye bindi. Bayraklı ilçesine gideceğini söyleyen bu kişi, ıssız bir noktada Özişçiler'in sırtına cebinden çıkardığı sivri bir cisim dayadı. Kolunu da Özişçiler'in boynuna dolayan şüpheli, 2 bin TL'sini gasbedip, kaçtı. O anlar, araç kamerasına yansıdı.

"İŞE YENİ ÇIKTIM, BAŞKA PARAM YOK"

Görüntülerde; sürücü koltuğunun arkasında oturan şüphelinin sivri bir cisimle Özişçiler'i tehdit edip, kolunu boynuna doladığı görüldü. Bu sırada şüphelinin 'Cebinde neyin varsa çıkar. Çocuğum için yapıyorum. Sana zarar vermek istemiyorum' dediği, cebindeki parayı veren Özişçiler'in şüphelinin daha fazla para istemesi üzerine 'Yemin ederim başka param yok, işe yeni çıktım' dediği duyuldu. Olayın ardından Özişçiler polise şikayetçi oldu.

TUTUKLANDI

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği, Sam Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmayla şüphelinin T.Ç. olduğunu belirledi. T.Ç.'nin Karşıyaka ilçesinde bir otelde kaldığını tespit eden ekipler, dün adrese operasyon düzenledi. Operasyonda T.Ç. ile eşi İ.G.Ç. gözaltına alındı.

Otel odasında yapılan aramada Tayfun Özişçiler'den gasbettiği 2 bin TL ile kullanıma hazır halde uyuşturucu madde ele geçirildi. Çiftin 6 yaşında bir erkek çocukları olduğu ancak otelde yanlarında bulunmadığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.Ç. tutuklanırken, eşi İ.G.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.