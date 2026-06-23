İzmir’de 24 yaşındaki Doğuş Meşe ile 52 yaşındaki taksi şoförü Deniz Örer arasında ücret meselesi nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Yaşanan gerginlik sırasında Meşe, Örer’i tabancayla vurarak öldürdü. Ardından cesedi araçtan atan Meşe, taksiyle olay yerinden uzaklaştı. Meşe polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şüpheli hakkında “Kasten öldürme” suçundan müebbet hapis, “Gece vakti silahla yağma” suçundan 15 yıla kadar, “Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma” suçundan ise 4 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianamede, Meşe’nin olayı, Örer’in kendisine küfrettiği gerekçesiyle gerçekleştirdiğini öne sürmesinin “suçunu hafifletmeye yönelik” bir savunma olduğu ifade edilirken, küfrü gerektirecek bir durumun bulunmadığı da vurgulandı. Dosya İzmir 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Sanığın yargılanmasına İzmir 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlandı. Duruşmada pişman olduğunu söyleyen Meşe, “Böyle biri değilim, karıncayı bile incitemem. Her şey uyuşturucu etkisiyle oldu. Silaha özenip silah almıştım. O gün de cesaret geldi. Köpekler gibi pişmanım. Olayın şokunu yeni yeni atlatıyorum. Arabayı da korktuğum için alıp kaçtım” dedi.

Maktulün eşi Ayşe Örer ise sanığın en ağır cezayı almasını istedi. Örer, “Eşim çok iyi bir insandı. Sanık uyuşturucu etkisinde olduğunu söylüyor ama görüntüleri izledik. Sanık gayet kendisinde ve bilinçli görünüyor. Eşimin cesedini bir çöp gibi çıkarıp arabadan atmış ve bir kadınla alem yapmış. Kalbim dayanmıyor. Allah onu bildiği gibi yapsın” ifadelerini kullandı.

Duruşmada söz alan sanığın annesi O.Ş. ise Örer ailesine başsağlığı dileyerek, “Akşam telefonla konuşup eve geleceğini söyleyip, benden yemek istedi. Mağdur tarafa çok üzülüyorum. Allah sabırlar versin. Hiçbir anne evladının bu duruma düşmesini istemez” dedi.

Savunma ve beyanların ardından mahkeme heyeti, Meşe’nin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Eksik hususların giderilmesi için duruşma 29 Eylül tarihine ertelendi.