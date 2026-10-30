Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde taksiye binen bir yolcu, önceki yolcunun arka koltukta unuttuğu cep telefonunu cebine koyup araçtan indi. O anlar taksinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, 27 Ekim'de Ofis semtinde meydana geldi. N.K., 21 TT 0109 plakalı taksiyle seyahat ettikten sonra cep telefonunu arka koltukta unuttu. N.K.'nin ardından taksiye binen iki yolcudan biri telefonu fark etti. İsmi henüz öğrenilemeyen kişi, araçtan indiği sırada telefonu cebine koyarak uzaklaştı. Telefonun sahibi N.K., emniyete giderek şüpheli hakkında şikayetçi oldu. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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