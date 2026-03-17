Adana'da henüz kimliği saptanamayan bir taksi şoförü, başka bir taksinin önünü keserek trafiği durdurdu. İddiaya göre saldırgan şoför, diğer taksicinin daha önce kardeşinin üzerine araç sürdüğünü öne sürerek öfke patlaması yaşadı.
MÜŞTERİ ARADA KALDI
Saldırı sırasında hedef alınan taksinin içerisinde bulunan kadın müşteri, bir anda aracın önünün kesilmesi ve bağırışlar üzerine büyük korku yaşadı. Aracından inen öfkeli şoför, meslektaşına ağır tehditler savurduktan sonra hiçbir şey olmamış gibi aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.
SİSTEMATİK TEHDİT
Yaşanan o gerilim dolu anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden taksi şoförü, vakit kaybetmeden polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Mağdur şoför, aynı kişinin kendisini sürekli farklı bahanelerle taciz ve tehdit ettiğini iddia etti. Adana emniyeti, görüntülerdeki şahsın kimliğini belirlemek ve yakalamak için çalışma başlattı.