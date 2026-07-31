İstanbul'da taksicileri yakından ilgilendiren önemli bir düzenleme hayata geçirildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) UKOME tarafından alınan yeni kararla, ticari taksilerde uygulanacak ilk alım ve kullanım yaşı kriterleri yeniden belirlendi. Düzenleme, ikinci el araçların taksiye dönüşümünü kolaylaştırırken, artan araç maliyetleri nedeniyle zorlanan taksi esnafına da önemli bir avantaj sağlayacak.

İLK ALIM YAŞI ESNETİLDİ

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı İsmet Dalcı'nın açıkladığı karara göre, yerlilik katkı oranı yüzde 50'nin üzerinde olan araçlarda ilk alım yaşı 0-2'den 0-5'e çıkarıldı. Bu kapsamda Fiat Egea Sedan, Renault Megane ve Toyota Corolla gibi modeller daha geniş yaş aralığında taksi olarak kullanılabilecek.

Yerlilik katkı oranı yüzde 50'nin altında kalan Kia Cerato, Ford Focus, Honda Civic ve Citroen C4 X gibi modellerde ise daha önce yalnızca sıfır kilometre şartı aranırken, artık 0-3 yaş arasındaki araçlar da taksiye dönüştürülebilecek.

KULLANIM SÜRESİ 9 YIL OLDU

Yeni düzenlemeyle tüm ticari taksiler için azami kullanım süresi 9 yıl olarak güncellendi. Daha önce sarı taksilerde bu sınır 6 yıl olarak uygulanıyordu.

TAKSİCİLERİN MALİYETİ AZALABİLİR

Artan araç fiyatları nedeniyle yeni bir taksiyi hizmete almak yaklaşık 1,5 milyon lirayı bulurken, ikinci el araçların sisteme dahil edilmesi esnafın maliyetini düşürebilecek. Araç satın alındıktan sonra boyama, taksimetre, tepe lambası ve resmi işlemler de ek masraf oluşturuyor.

İKİNCİ EL PİYASASI HAREKETLENEBİLİR

Düzenlemeyle birlikte özellikle yerli üretim ikinci el araçlara talebin artması bekleniyor. Taksiye dönüştürülecek araçlarda model yılından çok ilk trafiğe çıkış tarihi esas alınacak. Bu nedenle düşük kilometreli ve ağır hasarsız ikinci el araçların değeri yükselebilir.

PLAKA FİYATLARINDA DÜŞÜŞ

Öte yandan taksi plakası fiyatlarında da gerileme yaşanıyor. Birkaç hafta önce yaklaşık 12 milyon liraya alıcı bulan plakaların, bugün bazı galerilerde 11 milyon liranın altında satışa sunulduğu belirtiliyor. Bu gelişmenin önümüzdeki dönemde piyasadaki hareketliliği artırabileceği değerlendiriliyor.