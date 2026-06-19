İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı İsmet Dalcı, oda binasında düzenlediği basın toplantısında İstanbul’daki taksi hizmetlerinin geleceğine ve sektörde planlanan yeniliklere dair açıklamalarda bulundu. Sektörün yenilenerek güçlenebileceğini ifade eden Dalcı; müşteri memnuniyeti, hizmet kalitesi, dijitalleşme ve denetim mekanizmalarının güçlendirilmesinin yeni dönemdeki öncelikleri olduğunu vurguladı. Son dönemde yabancı sanatçılar ve sosyal medya fenomenleri tarafından dile getirilen taksi şikayetlerine değinen Dalcı, bu olayları sümen altı etmeyerek ilgili sürücüler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını ve müşterilerin yanında yer aldıklarını belirtti.

ŞİKAYET VE ÖNERİLER İÇİN SARI HAT UYGULAMASI

Müşteri memnuniyetini artırmak amacıyla "Sarı Hat" adlı WhatsApp iletişim hattını aktif hale getirdiklerini kaydeden Dalcı, İstanbul'daki tüm ticari taksilerin içerisine QR kodlu WhatsApp numaraları yapıştırdıklarını söyledi. Bu sistem üzerinden gelen kayıp eşya, şikayet veya olumlu görüş bildirimlerine 5 dakika içinde geri dönüş yapmayı hedeflediklerini dile getiren Dalcı, uygulamanın diğer vilayetler tarafından da rol model alındığını aktardı. Saha denetimlerini de sıkılaştırdıklarını belirten Dalcı, kurallara uymayan ve işini iyi yapmayan sürücülerin anında sistemden çıkarıldığını ifade etti.

YÜKSEK KOMİSYONLARA KARŞI SİNGAPUR MODELİ PROĞRAMI

Mevcut taksi çağırma uygulamalarının yolculardan ve sürücülerden yüksek oranlarda komisyon aldığını ve bunun hakkaniyetli olmadığını savunan İsmet Dalcı, "Singapur modeli taksicilik sistemi" adını verdikleri bir program yazdırdıklarını açıkladı. Şu anda test aşamasında olan yazılımın en geç bir ay içinde lansmanının yapılacağını duyuran Dalcı, bu sistemle birlikte yoldan çevrilen taksilerde bile yolcuların puanlama yapabileceğini belirtti. İstanbul'daki taksi verimliliğinin yüzde 48 civarında olduğunu ve tüm yolculuk datalarının oda tarafından tutulup regüle edileceğini ifade eden Dalcı, mevcut uygulamaların taksimetre ücretinin üzerine ek yük getirdiğini ve esnafı alt taşeron konumuna düşürdüğünü sözlerine ekledi.

SÜRÜCÜ GÜVENLİĞİ VE ELEKTRİKLİ ARAÇ HEDEFLERİ

İstanbul'da aktif olarak hem Uber hem de BiTaksi kullanan 20 bin 311 ticari taksi bulunduğunu belirten Dalcı, sürücülerin can güvenliğini sağlamak amacıyla yeni bir adım attıklarını bildirdi. Saldırı ve darpların genellikle arkadan gelmesi nedeniyle aracı tamamen ikiye bölmeyen, sadece sürücünün arkasını kapatacak darbeye dayanıklı şeffaf bir sistem prototipi ürettiklerini ve araç testlerinin ardından seri üretime geçileceğini açıkladı.

Gelecek hedefleri arasında taksi duraklarına elektrikli otomobiller için uygun fiyatlı şarj üniteleri kurmak olduğunu da ifade eden Dalcı; tek tip tepe lambası, sürücü kıyafet modeli ve elektrikli konforlu araçlarla dünyada rol model olmak istediklerini söyledi. Son olarak taksi plakası değerlerine değinen Dalcı, korsan uygulamaların etkisiyle İstanbul'da son 10 yılda dolar bazında tek değer kaybeden emtianın taksi plakası olduğunu ve şu anki plaka değerinin 12 milyon lira civarında seyrettiğini belirtti.