İçişleri Bakanlığı tarafından 29 Kasım 2024’te Resmi Gazete’de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliği değişikliği ile ülke genelindeki 120 bin taksiye araç içi kamera takılması zorunluluğu getirildi. Yeni düzenlemeyle birlikte, güvenlik standartları yükseltilirken, yaşanabilecek olumsuz olayların önüne geçilmesi ve suç tespitlerinde kamera kayıtlarının delil olarak kullanılabilmesi amaçlanıyor.

Kamerasız Taksiler Muayeneden Geçemeyecek

Yeni düzenleme kapsamında, 1 Mart 2025 tarihine kadar tüm taksilerin araç içi kamera sistemine sahip olması gerekiyor. Zorunluluk, sadece yolcu bölümünü değil, sürücü koltuğu dahil aracın içini ve ön yol görüşünü kapsayacak şekilde kamera kaydı alınmasını içeriyor. Kamera takmayan taksiler araç muayenesinden geçemeyecek ve çalışmaya devam edemeyecek.

Kamera Kayıtları En Az 1 Ay Saklanacak

İçişleri Bakanlığı’nın belirlediği kurallara göre, taksi içi kamera kayıtları en az 1 ay boyunca saklanmak zorunda. Kayıt süresi, taksilerin bağlı olduğu İl Ulaşım Koordinasyon Merkezleri ve İl Trafik Komisyonları tarafından yeniden düzenlenebilir. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı, gerekli durumlarda bu görüntülere erişebilecek. Böylece, suç olaylarına hızlı ve etkili bir şekilde müdahale edilebilecek.

Taksi Kamera Sisteminin Maliyeti Ne Kadar?

Bu zorunluluk kapsamında taksicilerin belirli bir maliyeti de karşılaması gerekiyor. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Eyüp Aksu, İstanbul’da tüm taksilerin kamera sistemine geçtiğini belirterek, kamera sistemlerinin taksi başına 22 bin 800 TL’ye mal olduğunu açıkladı. Bu ücret, illere göre değişiklik gösterebiliyor.

Aksu, İstanbul’daki taksilerin yeni düzenlemeye tam olarak uyum sağladığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul’da şu anda kamerasız taksimiz kalmadı. 1 Mart itibarıyla muayene düzenlemesi yürürlüğe giriyor ve İstanbul’daki taksiler buna tamamen hazır. Kamerası olmayan araçlar ruhsat alamıyor ve çalışamıyor.”

Kamera Kayıtları Güvenlik İçin Kullanılacak

Kamera sistemleri, sadece sürücüler için değil, yolcuların da güvenliği açısından kritik bir rol oynayacak. Herhangi bir olumsuzluk yaşandığında, ilgili ildeki emniyet birimleri kayıtları talep edebilecek. İstanbul’daki taksi içi kamera kayıtları İstanbul Büyükşehir Belediyesi Taksi Yönetim Merkezi’nde saklanırken, diğer illerde de belediye ulaşım koordinasyon merkezleri bu kayıtların tutulmasını sağlayacak.

Eyüp Aksu, kamera kayıtlarına yalnızca emniyet birimlerinin talebi doğrultusunda erişilebileceğini vurgularken, şu bilgileri paylaştı:

"Bir olay yaşandığında vatandaşlarımız doğrudan emniyet birimlerine başvurabilir. Emniyet, gerekli incelemeyi yaparak ilgili kamera kayıtlarını alabilir ve şikâyetler delillendirilebilir. Bu uygulama, yolcular ve şoförler için güvenliği en üst seviyeye taşıyor.”

Taksilerde Güvenlik Standartları Artıyor

1 Mart itibarıyla yürürlüğe girecek bu yeni uygulama, hem yolcu hem de sürücü güvenliğini sağlamak için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Yetkililer, bu sistem sayesinde hırsızlık, dolandırıcılık, taciz ve diğer suçların önlenmesine yönelik daha hızlı ve etkin müdahalelerde bulunulacağını belirtiyor.