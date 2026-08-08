'withJENNY' takma adıyla tanınan Güney Koreli yayıncı, son canlı yayınını Taksim’de gerçekleştirdi. Yayın sırasında caddede yürüdüğü sırada bir kişi yanına yaklaştı.

'BERABER KALALIM' TEKLİFİ

Görüntülerde şüphelinin yayıncıya, “Burada arkadaşın var mı? Beraber kalalım... Olmaz mı?” diyerek birlikte kalma teklifinde bulunduğu duyuldu.

TÜRKÇE BİLMEDİĞİNİ SÖYLEDİ, TAKİP SÜRDÜ

Türkçe bilmediğini ifade eden withJENNY, kendisini takip eden kişiye İngilizce konuşması gerektiğini anlatmaya çalıştı. Şüpheli, bir süre ısrarla takip etmeyi sürdürdü.

Yayıncıyı bir süre takip eden kişi, daha sonra olay yerinden uzaklaştı.

'BİZİ REKLAM EDER, UYANIK OLUN'

Yayının bir bölümünde bir iş yerinde yaşananlar da görüntülere yansıdı. Bu sırada bir kişinin, “O şey çekiyor, ona şey yapmayın sonra bizi reklam eder. Dikkat edin böyle şeylere. Uyanık olun, akıllı olun” dediği duyuldu.