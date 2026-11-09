Olay, 1 Kasım Pazar günü saat 19.45 sıralarında Beyoğlu ilçesi Hüseyinağa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir pasajın önünde bijuteri çalışanı ile müşteri arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine bijuteri çalışanı, eline aldığı satırla müşteriye saldırdı.

SATIRLI SALDIRIYA VALİZLE KARŞILIK VERDİ

Satırlı saldırıya uğrayan müşteri, yanındaki valizi kullanarak kendisini korumaya çalıştı. Bijuteri çalışanının satırla saldırdığı, müşterinin ise valizle kendisini savunduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayın ardından tarafların birbirlerinden şikâyetçi olmadığı, saldırıya uğrayan müşterinin de herhangi bir başvuruda bulunmadığı öğrenildi. Bunun üzerine güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

ŞÜPHELİ ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişinin pasajdaki bijuteride çalışan Salih K. (38) olduğunu belirledi. Düzenlenen çalışmayla gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü.

İfadesinde müşterinin iki yüzük satın aldığını, daha sonra yüzükleri iade etmek için gelmesi üzerine sinirlendiğini söyleyen Salih K. hakkında 'Kasten yaralama', 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' ve 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçlarından işlem başlatıldı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Salih K., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.