Olay, dün gece metro ve otobüs duraklarına inen merdivenlerde meydana geldi. İbrahim Halil H., çıkan tartışmada şüpheli tarafından bıçaklandı.

Yaralı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, görgü tanıkları ve güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin E.K. olduğunu tespit etti.

Zanlının, istediği parayı alamayınca İbrahim Halil H.’yi bıçakladığı belirlendi.

Tarlabaşı Bulvarı’nda, üzerinde olayda kullanılan kanlı bıçakla yakalanan E.K.’nin, çeşitli suçlardan 11 kaydının bulunduğu ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hâkimliğince tutuklandı.

Cinayet anı güvenlik kamerasına da yansıdı.