Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Karaköy ve Taksim İstiklal Caddesi çevresinde uyuşturucu satışı yapıldığı yönündeki istihbarat üzerine kapsamlı bir takip başlattı. Ekipler, Kemankeş Karamustafa Paşa Mahallesi'nde tespit ettikleri 60 yaşındaki Abbas Ç.'yi adım adım izlemeye aldı.

TÜNEL MEYDANI'NDA SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Şüphelinin Taksim Tünel Meydanı Şahkulu Mahallesi civarında Mehmet S. (41) isimli şahsa uyuşturucu verdiğini gören polis ekipleri hemen harekete geçti. Gerçekleştirilen suçüstü operasyonunda iki şüpheli de kıskıvrak yakalandı.

Temizlik personeli olarak çalıştığı belirlenen Mehmet S.'nin üzerinde yapılan aramada 2 şeffaf poşet içinde 4 gram marihuana bulundu. Zehir taciri Abbas Ç.'nin üst aramasında ise 3,4 gram marihuana ile uyuşturucu ticaretinden temin edildiği değerlendirilen 650 dolar, 40 avro ve 350 lira nakit para ele geçirildi.

ZULANIN YERİNİ TELEFONDAKİ SU FATURASI ELE VERDİ

Çalışmalarını derinleştiren asayiş ekipleri, Abbas Ç.'nin cep telefonunda inceleme yaptı. İncelemelerde, zanlının adına kayıtlı ancak ikamet adresinden farklı bir konuta ait olan su faturası görüntüsüne ulaşıldı.

Faturada yer alan Hasköy Keçecipiri Mahallesi'ndeki adresi tespit eden ekipler derhal adrese operasyon düzenledi. Evde yapılan detaylı aramalarda 2 ayrı poşet içerisinde 885 gram marihuana, streç filme sarılı 100 gram toz esrar, 2 adet hassas terazi ile uyuşturucu paketlemede kullanılan çok sayıda kilitli şeffaf poşet ele geçirildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki sorgusunda 'Uyuşturucu madde ticareti' dahil 5 farklı suçtan kaydı olduğu anlaşılan Abbas Ç., tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Uyuşturucuyu satın aldığı belirlenen Mehmet S. ise hakkında 'Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçundan işlem yapılarak serbest bırakıldı.