İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde uygulanan yoğun güvenlik önlemleri ve kısıtlamalar sırasında gözaltına alınan eylemcilerin adli işlemleri sona erdi.
İstanbul Valiliği, 1 Mayıs öncesinde ve gününde şehir genelinde uygulanacak güvenlik önlemlerini, trafiğe kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları kamuoyuyla paylaşmıştı. Günün huzur ve güven içerisinde geçmesi amacıyla tüm birimlerin 7 gün 24 saat esasına göre görev yaptığı belirtilirken, kısıtlamalara uymayarak çeşitli noktalarda eylem yapan 575 kişinin gözaltına alındığı duyurulmuştu.
ÇHD: "Gözaltına Alınanların Tümü Serbest"
Gözaltına alınan eylemcilerin durumuyla ilgili Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İstanbul Şubesi'nden resmi bir açıklama geldi. ÇHD yetkilileri, sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımda, Taksim Meydanı'na çıkmak istedikleri gerekçesiyle gözaltına alınan tüm bireylerin serbest bırakıldığını bildirdi.
Dernek tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Mevcutlu olarak bugün adliyeye çıkartılması beklenen 46 kişinin de emniyet ifadeleri ardından serbest bırakılması ile 1 Mayıs’ta 1 Mayıs alanı Taksim Meydanı'nda olmak istedikleri için gözaltına alınan 576 kişinin tamamı serbest bırakılmış oldu."