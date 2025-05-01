İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü Taksim’de kutlamak isteyenlere polis farklı noktalarda müdahale etti. Şişli-Mecidiyeköy'deki sert müdahalede yerde sürüklenen de oldu, ensesine basılarak gözaltına alınan da... Beşiktaş'tan Taksim'e çıkmak isteyenler de ablukaya alındı, burada da çok sayıda kişi gözaltına alındı. Çağdaş Hukukçular Derneği gözaltı sayısını 300 olarak duyurdu. CHP milletvekili Mahmut Tanal, Mecidiyeköy'deki gözaltıları engellemek için polis aracına çıktı.

İSTANBUL'DA 1 MAYIS ABLUKASI

Taksim, Taksim'e çıkan yollar kapatıldı. İstanbul Valiliği'nin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü tedbirleri kapsamında aldığı güvenlik tedbirlerinde Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş, Kadıköy ile Kartal'da bazı yollar araç ve yaya geçişine kapatıldı. Yaşanan bu gelişme üzerine yolcular isyan etti.

DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve DİSK üyeleri, Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı. DİSK'in 1 Mayıs kutlamaları için bu yıl Kadıköy'e çağrı yaptı.

MECİDİYEKÖY'DE SERT POLİS MÜDAHALESİ

Şişli-Mecidiyeköy'den Taksim'e yürümek isteyenlere polis müdahale etti. Şişli'deki yürüyüşü takip eden SÖZCÜ muhabiri Hazar Dost 13 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

MAHMUT TANAL GÖZALTILARI ENGELLEMEK İÇİN POLİS ARACINA ÇIKTI

Gazeteci Fatoş Erdoğan, CHP milletvekili Mahmut Tanal'ın gözaltıları engellemek amacıyla polis aracına çıkmasını görüntüledi. Polis ablukasının ortasında kalan Tanal, "CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, "Bana milletvekilliğini sizin babanız mı verdi? Millet verdi. Benim çevremi sarmayın." dedi.

CHP HEYETİ DE MECİDİYEKÖY'DE

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul’daki tüm 1 Mayıs programlarını takip edeceklerini, kendisinin de milletvekili ve avukat heyetiyle birlikte 1 Mayıs 2025 Taksim Tertip Komitesi’nin çağrı yaptığı Şişli Meydanı’ndaki buluşmayı bizzat takip edeceğini duyurdu.

GÖZALTILARI TAKİP ETMEK İSTEYEN AVUKAT DA GÖZALTINDA!

Mecidiyeköy'deki gözaltıları takip etmek isteyen avukat Arkın Hürtaş da gözaltına alındı.

BEŞİKTAŞ'TA DA GÖZALTILAR VAR

Taksim'e çıkmak isteyenlerin bir diğer güzergahı ise Beşiktaş oldu. Beşiktaş'ta da çok sayıda kişi gözaltına alındı.

GAZETECİLERE DE BARİKAT

SÖZCÜ muhabiri Hazar Dost, Mecidiyeköy'de gazetecilerin karşısına da barikat kurulduğunu paylaştı.

YERDE SÜRÜKLENEN DE OLDU, ENSESİNE BASILAN DA

Sert müdahalenin adresi Mecidiyeköy'de bir genç yerde sürüklenerek gözaltına alındı. Gencin gözaltına alınması engellemek için vatandaşlar araya girmeye çalıştı.

Büyükdere Caddesi üzerinde Taksim’e yürümek isteyen bir kişiyi polis ensesine basarak gözaltına aldı.