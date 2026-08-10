Beyoğlu Taksim'de meydana gelen olayda, bir süredir İstanbul’da bulunan kentte gezdiği anları takipçileriyle paylaşmak için canlı yayın açan Güney Koreli yayıncı bir kişi tarafından rahatsız edildi.

Caddede yürüyen yayıncının yanına yaklaşan bir şüpheli, "Burada arkadaşın var mı?" diye sordu ve kendisiyle kalmasını teklif etti.

Bir süre yayıncının peşinden giden şüpheli, daha sonra bölgeden uzaklaştı.

ŞÜPHELİYİ POLİSLER YAKALADI

Yaşanan olay sosyal medyada tepkilere neden olurken konuya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri kimliğini tespit ettikleri şüpheli A.A. (59)'yı Sarıyer'de gözaltına aldı.

Şüpheli hakkında 'Cinsel taciz' suçundan adli işlem başlatılırken, Kabahatler Kanunu’nun ilgili maddesi uyarınca ise bin 764 lira idari para cezası uygulandı.

İSTİKLAL CADDESİ’NDE DE BENZER BİR OLAY YAŞANDI

İstanbul’da yabancı yayıncıların karşılaştığı benzer bir olay Haziran ayında İstiklal Caddesi’nde yaşanmıştı.

Canlı yayın yapan Japon turist, 60 yaşındaki bir kişinin tacizine maruz kalmıştı.

Japon yayıncı olayın ardından çektiği videoda "Türk halkını çok seviyorum. Herkesin kavga etmeden dostça ve mutlu yaşamasını istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.