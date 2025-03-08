Beyoğlu Kaymakamlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Taksim'de yapılması planlanan eylemler ve Feminist Gece Yürüyüşü'nün bu yıl da yasaklandığını duyurdu.

Kaymakamlık, 12.00'den itibaren Taksim Meydanı, Gezi Parkı, İstiklal Caddesi, Tünel Meydanı ve Karaköy'e araç ve yaya girişlerine kısıtlama getireceğini açıkladı.

İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda, 8 Mart Cumartesi günü saat 14.00'ten itibaren ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim ve Şişhane istasyonlarının İstiklal Caddesi girişleri ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın hizmete kapatılacağı açıklandı.

Hangi metro durakları bugün kapalı?

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle, M2 hattındaki metro seferleri Taksim istasyonunda durmadan güzergahına devam edecek. Metro İstanbul, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruda, Taksim istasyonu ve Şişhane istasyonunun İstiklal Caddesi girişinin kapalı olduğunu, F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın ise geçici olarak işletmeye alınmayacağını belirtti.

M2 hattındaki seferlerin devam edeceği ancak araçların Taksim istasyonunda durmadan, yolcu indirip bindirme yapmadan güzergahına devam edeceği ifade edildi. Taksim ve Şişhane bölgesine ulaşmak isteyen yolculara alternatif ulaşım yöntemlerinin kullanılması tavsiye edildi.