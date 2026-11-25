Metro İstanbul'un açıklamasına göre M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın tamamında seferler durdurulmayacak. Metro araçları Taksim istasyonunda durmadan seferlerine devam edecek. Böylece Yenikapı ile Hacıosman arasındaki ulaşım sürecek ancak yolcular Taksim istasyonunda inip binemeyecek.

İstanbul Valiliği'nin kararı doğrultusunda F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı da saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar işletmeye kapatıldı.

Düzenleme kapsamında M2 hattındaki Şişhane istasyonunun İstiklal Caddesi ve Beyoğlu Belediyesi 6. Dairesi çıkışları da yolcu kullanımına kapalı olacak. Şişhane istasyonunu kullanacak yolcular, diğer giriş ve çıkışlardan istasyona erişim sağlayabilecek.

Metro İstanbul, söz konusu düzenlemelerin İstanbul Valiliği'nin talimatı doğrultusunda hayata geçirildiğini duyurdu.