1959 yılında Japonya’nın Nagasaki kıyılarındaki Hashima Adası, dünya tarihinin en yüksek nüfus yoğunluğuna ev sahipliği yaptı. Yalnızca 6,3 hektarlık kayalık bir alana sıkışan 5 bin 259 kişi, yerleşim bölgesinde kilometre kareye 139 bin 100 kişi düşecek bir yoğunluk yarattı.

ALAN YETERSİZLİĞİ SORUNU VAR

1810’da denizaltı kömür yataklarının keşfedilmesiyle gündeme gelen ada, 1890’da Mitsubishi tarafından satın alınarak maden merkezine dönüştürüldü. Alan yetersizliği nedeniyle 1916’dan itibaren Japonya’nın ilk betonarme toplu konutları inşa edildi; binaların oluşturduğu siluet adaya "savaş gemisi" unvanını kazandırdı.

İkinci Dünya Savaşı sırasında adada çalıştırılan yüzlerce Koreli ve Çinli zorunlu işçinin hayatını kaybetmesi ise bölgenin tarihine karanlık bir sayfa olarak kazındı.

BİRKAÇ AY İÇİNDE BÖLGE TAMAMEN TERK EDİLDİ

Adanın boşalması doğal bir afetle değil, küresel enerji politikalarıyla gerçekleşti. 1960’larda Japonya’nın kömürden petrole geçiş yapmasıyla maden 1974’te kapatıldı ve ada halkı birkaç ay içinde bölgeyi tamamen terk etti. Günümüzde sıfır nüfuslu bir hayalet ada konumunda olan Hashima, sanayi harabeleriyle turistik ziyaretlere ve sinema yapımlarına ev sahipliği yapıyor.