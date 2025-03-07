İstanbul’un en büyük sorunlarından olan, vatandaşların ve turistlerin şikayetlerinin odağındaki taksilerde fiyat artışlarıyla gelinen noktada, taksimetreler yurt içi ve yırt dışı uçak biletleriyle yarışmaya başladı. Avrupa’nın da en büyük bağlantı noktalarından biri olan ve milyonlarca yolcuyu ağırlayan İstanbul Havalimanı’ndan Sultanahmet’e gitmek isteyen bir yolcu 1.700 TL, Tuzla’ya gitmek isteyen bir yolcu 2.900 TL, Sabiha Gökçen’e gitmeyen ise ortalama 2.500 TL ödeme yapmak zorundayken, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan gelecek hafta sonu Atina’ya yapılacak bir yolculuk için belirlenen bilet fiyatı ise 1.891 TL.

AKSARAY DANİMARKA’DAN PAHALI

Yine aynı havalimanından Barselona için 2.458 TL’lik biletler bulunurken, Almanya Düsseldorf uçak bileti fiyatları ise 1.551 TL’den başlıyor. Danimarka’nın başkenti olan Kopenhag için 1.850 TL ile 2.700 TL arasında bilet satın alabilen bir yolcu, havalimanından Beylikdüzü’ne gitmek için 1.900 TL, Aksaray ve Tarabya’ya gitmek için 1.500 TL, Taksim’e gitmek içinde 1.350 TL ödemek zorunda. Viyana uçak biletleri 2.374 TL ile 3.700 TL arasında değişirken, Kıbrıs’a ise 900 TL gibi bir rakama uçak bileti bulmak mümkün. İç hatlarda ise 1.035 TL’lik Antalya uçuşu, 750 TL’lik Ankara uçuşu yine 700 TL’lik İzmir uçuşu taksimetre fiyatlarının yarısına ve daha azına denk geliyor.

Tarife 42 TL’den başlıyor

İstanbul’da sarı taksiler için taksimetre fiyatları 42 TL’den başlarken, indi bindi 135 TL, kilometre başına fiyatlar ise 28 TL olarak belirlendi. UKOME toplantısında alınan karara göre, ocak ayında toplu ulaşıma yüzde 35 zam yapılmıştı. İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi sitesinde yer alan bilgilere göre Havalimanı Taksi 660 araç ve 2.000 sürücü ve 92 kooperatif çalışanı ile faaliyette.