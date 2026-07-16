Konya’nın merkez Karatay ilçesi Fetih Caddesi’nde dün meydana gelen ve kaldırımda yürüyen yayaların ölümüne yol açan feci kazanın ardından acı detaylar ortaya çıktı. Sürücüsü Hasan K. (30) olan 42 TT 154 plakalı taksinin, kontrolden çıkarak kaldırımdaki Dilek Öz (53) ve kızı Ecrin Öz'e çarpması sonucu yaşanan faciada anne ile kızı olay yerinde yaşamını yitirmişti. Hayatını kaybeden anne ve kızının cenazeleri, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün yakınları tarafından teslim alındı.

YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER

Anne Dilek Öz ve kızı Ecrin Öz için Yağbasan Mezarlığı’nda öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Yakınlarının gözyaşları arasında kılınan namazın ardından anne ve kızının cenazeleri dualarla toprağa verildi.

Kızıyla aynı okulda görev yapıyordu

Kazada yaşamını yitiren anne Dilek Öz'ün, kızı Ecrin’in eğitim gördüğü Şehit Albay İbrahim Karaoğlanoğlu İmam Hatip Ortaokulu'nda yardımcı personel olarak çalıştığı ve anne-kızın aynı okul çatısı altında bulundukları öğrenildi.

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Hayatını kaybeden 13 yaşındaki Ecrin Öz’ün ise gelecek yıl katılacağı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına hazırlandığı belirtildi. Ecrin'in, sınav hazırlıkları kapsamında okul bünyesindeki Destekleme ve Yetiştirme Kursu’na (DYK) devam ettiği ve kazanın yaşandığı süreçten sadece 3 gün sonra yeni yaşına girmeye hazırlandığı ifade edildi.

SÜRÜCÜ TEDAVİSİNİN ARDINDAN GÖZALTINA ALINACAK

Bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedilen kazada yaralanan taksi şoförü Hasan K.'nin hastanedeki tedavisinin devam ettiği bildirildi. Tedavi sürecinin ardından taburcu edilecek olan sürücünün emniyet güçlerince gözaltına alınacağı ve hakkında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı aktarıldı.