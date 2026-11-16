İstanbul'un Kağıthane ilçesinde park halindeki taksinin dört lastiğini bıçaklayıp camlarına, yan aynalarına ve sileceklerine zarar veren Hüsnü Gökhan C., polis tarafından yakalandı. “Mala zarar verme” suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 6 Kasım Cuma günü Yahya Kemal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre beyaz renkli cipten inen şüpheli, yolu daralttığı gerekçesiyle park halindeki taksiyi hedef aldı.

DÖRT LASTİĞİ İKİŞER KEZ BIÇAKLADI

Polisin çalışmasında şüphelinin, taksinin dört lastiğini de ikişer kez bıçaklayarak kullanılamaz hale getirdiği belirlendi. Şüphelinin aracın camlarına, yan aynalarına ve sileceklerine zarar verdiği anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Saat 08.00 sıralarında aracının zarar gördüğünü fark eden taksi sahibi Furkan A., 7 Kasım Cumartesi günü polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine çalışma başlatan ekipler, şüphelinin kimliğini tespit ederek yakaladı.