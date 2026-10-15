Taksitli alışverişleri ilgilendiren yönetmelik değişikliği, 15 Ekim 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yapılan yeni düzenlemeye göre, konut satışları dışındaki mal ve hizmetlerde taksit sürelerini belirleme ve ilave sınırlamalar getirme yetkisine ilişkin hükümler yeniden düzenlendi.

Buna göre Ticaret Bakanlığı, taksitlendirme sürelerini belirleyebilecek ve bu satışlara yönelik ek kısıtlamalar getirebilecek.

TAKSİTLERİ TİCARET BAKANLIĞI BELİRLEYECEK

Düzenlemeyle, konut satışları dışındaki mal ve hizmetlerde taksit sürelerini belirleme ve ilave sınırlamalar getirme yetkisine ilişkin hükümler yeniden düzenlendi.

Buna göre Ticaret Bakanlığı, taksitlendirme sürelerini belirleyebilecek ve bu satışlara yönelik ek kısıtlamalar getirebilecek.

Düzenleme, satış sonrasında belirli bir ücret karşılığında borcun taksitlendirilmesini ve ödemenin ertelenmesini de kapsıyor.

Bakanlığın bu kapsamda alacağı kararlar, kurumun internet sitesinde duyurulacak ve ilgili üst meslek kuruluşlarına iletilecek.

Yönetmelik değişikliğiyle tüm ürünler için yeni bir taksit sınırı belirlenmiş olmadı. Somut değişiklikler, Bakanlığın alacağı kararlarla netleşecek.

Konut satışları ise düzenlemenin kapsamı dışında tutuldu.