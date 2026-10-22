Taksitli alışverişlerde yeni dönem başladı. Ticaret Bakanlığı, 15 Ekim 2026'da yayımlanan yönetmelik değişikliğinin ardından kredi kartı, alışveriş kredisi ve tüketici finansmanı dışında kalan satışlarda uygulanacak taksit sürelerini açıkladı. Senetli satışlarda televizyon, beyaz eşya, mobilya ve seyahat harcamaları için farklı vade sınırları belirlendi.

15 EKİM'DE TAKSİT DÜZENLEMESİ GÜNDEME GELMİŞTİ

Taksitli alışverişlerde uygulanacak kurallarla ilgili değişiklik, 15 Ekim 2026 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmelikle gündeme gelmişti. Düzenlemeyle Ticaret Bakanlığına, konut satışları dışındaki taksitli mal ve hizmet alışverişlerinde vade sürelerini belirleme ve ek sınırlamalar getirme yetkisi verildi.

Değişiklik, özellikle mağazalar üzerinden senetle yapılan alışverişleri ve satış sonrasında borcun taksitlendirilmesini kapsıyor. Böylece taksit sürelerinin belirlenmesinde Bakanlığın alacağı kararlar esas alınmaya başladı.

Bakanlık, 15 Ekim'deki düzenlemenin ardından yaptığı duyuruyla farklı ürün ve hizmet gruplarında uygulanacak taksit sürelerini netleştirdi. Açıklanan süreler, kredi kartı ve alışveriş kredisiyle yapılan işlemlerden ayrı olarak değerlendiriliyor. Bu yöntemlerde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun (BDDK) belirlediği kurallar geçerliliğini koruyor.

TELEVİZYONDA FİYATA GÖRE TAKSİT DEĞİŞİYOR

Ticaret Bakanlığının açıkladığı taksit sürelerinde televizyonun fiyatı belirleyici oluyor. Buna göre fiyatı 5 bin liranın altında olan televizyonlarda 9 aya kadar taksit yapılabilecek. Fiyatı 5 bin lira ve üzerinde olan televizyonlarda ise azami taksit süresi 4 ayla sınırlı tutulacak.

Video, kamera ve ses sistemi gibi elektronik eşyalarda da 4 aylık taksit sınırı uygulanacak. Tablet bilgisayar satışlarında ise tüketiciler 6 aya kadar taksit imkânından yararlanabilecek.

BEYAZ EŞYA VE MOBİLYADA 9 AYLIK TAKSİT SINIRI

Evini yenilemek veya yeni ev kurmak isteyenleri ilgilendiren düzenlemede beyaz eşya ve mobilya satışları için 9 aya kadar taksit fırsatı bulunuyor.

Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve elektrikli küçük ev aletleri gibi ürünlerde fiyat ayrımı yapılmaksızın azami taksit süresi 9 ay olarak belirlendi. Mobilya alışverişlerinde de aynı süre uygulanacak. Bu kapsamda koltuk takımı, yatak odası grubu ve benzeri ev eşyalarını senetli satış yöntemiyle satın almak isteyen tüketiciler için 9 aylık vade sınırı geçerli olacak. Taksit sayısı ve ödeme koşullarının satış öncesinde mağazayla netleştirilmesi önem taşıyor.

SEYAHAT VE KONAKLAMADA 18 AYA KADAR TAKSİT

Açıklanan süreler arasında en uzun vade, yurt içi seyahat ve konaklama harcamalarında uygulanacak. Hava yolları, seyahat acenteleri ve konaklama hizmetleriyle ilgili yurt içi harcamalarda 18 aya kadar taksit yapılabilecek.

Söz konusu düzenleme, seyahat planı yapan ve ödemelerini daha uzun bir döneme yaymak isteyen tüketicileri ilgilendiriyor. Bununla birlikte 18 aylık sınır, belirtilen kapsamda ve kredi kartı ya da alışveriş kredisi dışındaki taksitli satış yöntemleri için geçerli.

HER ALIŞVERİŞTE AYNI TAKSİT KURALI GEÇERLİ OLMAYACAK

Ticaret Bakanlığının açıkladığı taksit süreleri, bütün ödeme yöntemlerinde aynı taksit sayısının uygulanacağı anlamına gelmiyor. Kredi kartı, alışveriş kredisi ve tüketici finansmanı yoluyla yapılan alışverişlerde BDDK tarafından belirlenen sınırlamalar esas alınıyor. Senetli satış gibi bu yöntemlerin dışında kalan işlemlerde ise Bakanlığın belirlediği süreler uygulanıyor.

Bu nedenle tüketicilerin bir ürünü satın almadan önce ödeme yöntemini, uygulanabilecek azami taksit sayısını ve varsa ek koşulları kontrol etmesi gerekiyor.