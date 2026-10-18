Sosyetik isim Aslışah Alkoçlar, sokak stilinde tercih ettiği parçalarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Denim şortu, lacivert ceketi ve retro güneş gözlükleriyle nostaljik bir görünüm yakalayan Alkoçlar, bu kez çantasıyla gündeme geldi.

Takvim'de yer alan habere göre; kombinini bordo renkli Hermès Birkin 35 model çantayla tamamlayan Alkoçlar'ın arkasında yer alan klasik Cadillac otomobiliyle oluşturduğu uyum da dikkat çekti. Ancak karede asıl öne çıkan, otomobille yarışan çantanın fiyatı oldu.

ÇANTASININ DEĞERİ LÜKS OTOMOBİLİ GERİDE BIRAKTI

Hermès'in ikonik Birkin modellerinden birini tercih eden Aslışah Alkoçlar'ın çantasının, lüks ikinci el piyasasında yaklaşık 30 bin ila 35 bin dolar arasında bir değere ulaşabildiği belirtiliyor.

Alkoçlar'ın pozunda yer alan 1980'lerden kalma Cadillac Eldorado Biarritz ise klasik otomobil tutkunlarının ilgisini çeken modeller arasında bulunuyor. Otomobilin koleksiyon pazarındaki değerinin yaklaşık 17 bin dolar seviyesinde olduğu tahmin ediliyor.

Böylece Alkoçlar'ın elindeki çanta, söz konusu tahmini fiyatlar üzerinden arkasındaki otomobilden daha yüksek bir değerle öne çıktı. Lüks dünyasında bazı aksesuarların klasik otomobillerle yarışan fiyatlara ulaşması, bu karede bir kez daha kendini gösterdi.

ÇANTA KOLEKSİYONUYLA DA BİLİNİYOR

Lüks markalara olan ilgisiyle bilinen Aslışah Alkoçlar'ın koleksiyonunda farklı markalara ait çantalar da bulunuyor. Sosyal medya paylaşımlarında stilini öne çıkaran parçaları tercih eden Alkoçlar, retro dokunuşlarla tamamladığı kombiniyle bu kez çantasının değerini gündeme taşıdı.