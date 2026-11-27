Adana'da düzenlenen Lezzet Festivali ve Portakal Çiçeği Karnavalı gibi organizasyonlar, kentin yöresel lezzetlerine olan ilgiyi artırdı. Bu süreçte ciğer kebabı da yalnızca Adanalıların değil, farklı şehirlerden gelen ziyaretçilerin de tercih ettiği lezzetlerden biri haline geldi. Özellikle sabah kahvaltılarında tüketilen ciğere yönelik talep, piyasadaki arzı zorlamaya başladı.

KEMİKSİZ KUZU ETİNİ FİYATTA GERİDE BIRAKTI

Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Saruhan Yağmur, geçmişte satılmadığı için elden çıkarılan ciğerin bugün talebe yetişmediğini belirtti. Yaklaşık 15 yıl önce karaciğerin alıcı bulamadığını söyleyen Yağmur, "Ciğere daha önce fazla rağbet yoktu. Özellikle karaciğer bundan 15 yıl önce dökülürdü, satılmazdı. Fakat ilimizde düzenlenen fuarlar, festivaller ve karnavallarla birlikte kentin tanıtımı arttı. Ciğerler sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi oldu. Ayrı bir kültüre dönüştü. Adanalıların yanı sıra çeşitli illerden gelen vatandaşlar sabah 05.00 gibi ciğer sofralarında buluşmaya başladı. Bu nedenle ciğer fiyatları et fiyatını solladı. Ayrıca piyasada ciğer bulamıyoruz. Şu an kemiksiz etin kilosu kasaplarda 850 TL iken ciğer bin ile bin 100 TL arasında satılıyor. Talebin fazla olması ve arzın karşılanamaması nedeniyle ciğer şu an zor günlerini yaşıyor. Diğer illerimizden takviye ciğer getirtiyoruz. Şu an ciğer bulunmuyor. Şanlıurfa ve Gaziantep'ten ciğer getirterek Adanalıların ihtiyacını karşılamaya çalışıyoruz" dedi.

İSTANBUL'DAN SADECE CİĞER YEMEK İÇİN GELENLER VAR

Adana Kasaplar Çarşısı'nda 20 yıldır esnaflık yapan Rıdvan Ökmen de ciğerin geçmişte daha çok ekonomik durumu iyi olmayan vatandaşlar tarafından tercih edildiğini, ancak son yıllarda bu tablonun değiştiğini ifade etti.

Ökmen, "Bundan 10-15 yıl önce sakatat çeşitleri aslında maddi durumu iyi olmayan kişilerin yemeğiydi. Kimse bu ürünleri yemezdi. Ama şu an Adana'da büyük restoran ve kebapçıların açılmasıyla sakatata ilgi arttı. Çünkü ciğer, Adana halkının yanı sıra diğer büyük illerden kentimize, festivallerimize gelen vatandaşlarımızın sabah kahvaltısı kültürü haline geldi. Sabah erken saatlerde İstanbul'dan, İzmir'den, Bursa'dan uçakla sırf burada ciğer yemeye gelenler var. Dolayısıyla et fiyatları ciğerin yanında çok uygun kaldı. Kuzu etinin kilosunu 850 TL, ciğeri bin 50 TL'den satıyoruz. Satmak için ciğer bulmakta zorlanıyoruz" diye konuştu.

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Lokanta işletmecisi ve 35 yıllık kebap ustası Fatih Kaplan (49) ise ciğere yönelik yoğun talebin fiyatları yükselttiğini ve tedarik sorununu derinleştirdiğini söyledi.

Ciğerin alış fiyatının işletmecileri zor durumda bıraktığını belirten Kaplan, "Ciğer fiyatları şu an çok fahiş. Ben bin 100 TL'den alınca halka nasıl vereceğim? Bu fiyata da kasaptan bulabilirsiniz. Markete sordum, ciğerin kilosu bin 700 TL. Vatandaş lokantaya geldiğinde 'Ciğer neden bu kadar pahalı?' diyor. Daha bunun salatası, ekmeği, dükkan kirası, işçi masrafı var. Eskiden ciğer bu kadar talep görmüyordu. Şimdi sabah kahvaltısı geleneği çıkınca başımızın tatlı belası oldu. Dükkanda bulundurmasak müşteriyi kaybediyoruz, bulundursak ve satsak bir kar bırakmıyor. Ayrıca fiyattan ziyade bulunmuyor da. Kasapta sadece iki tane bulabildim. Resmen karaborsa" ifadelerini kullandı.