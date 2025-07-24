Kavurucu sıcakların etkisini artırmasıyla klima satışları adeta patladı. Geçtiğimiz yıla göre satışlarda yüzde 60’a varan artış yaşanırken, artan taleple birlikte servis hizmetleri yetersiz kaldı. Bazı markalar randevu için 1 hafta ile 10 gün sonrasına gün verirken, servis yoğunluğu nedeniyle ek ücret talepleri de vatandaşın tepkisine neden oldu. Talep artışı fiyatlara da yansıdı; bazı modellerde zam oranı yüzde 70’e ulaştı.

Türkiye'de yer alan habere göre, klima satışlarında gözle görülür bir artışa yol açtı. Klima satışları, geçtiğimiz yıla oranla yüzde 60 civarında artış gösterdi.

Klima satışları patlayınca kurulumu yapacak servisler yetersiz kaldı, Bazı markalar 1 hafta veya 10 gün sonraya gün vermeye başladı. Bazı servisler ise yoğunluk nedeniyle ek ücret talep etti.

YÜZDE 70 ZAM GELDİ

Geçen yıl 9 bin lira civarında olan orta sınıf bir klima, bugün 15 bin lira seviyesinden başlıyor. Geniş metrekareler için tercih edilen güçlü modellerde ise fiyatlar 60 bin liraya kadar çıkabiliyor