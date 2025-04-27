TSMC, tam 24 yeni fabrika inşa etmeye hazırlanıyor. Bu iddialı hamle, teknoloji sektöründe dengeleri değiştirebilir. Tayvan merkezli çip üreticisi TSMC, yapay zeka sektöründeki artan çip talebine yanıt vermek amacıyla dünya genelinde 24 yeni fabrika inşa ediyor. 3

Şirket; bu tesisleri Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa, Japonya ve Çin gibi çeşitli bölgelerde kurarak küresel üretim kapasitesini oldukça genişletecek.

TALEPLERE YETİŞEMİYORLAR

TSMC; 2025 yılı içerisinde sekizi çip üretimi, biri ise ileri paketleme teknolojileri için olmak üzere toplam dokuz yeni tesisi faaliyete geçirmeyi planlıyor. Firmanın üretim yatırımlarındaki en büyük zorluklarından biri ise, nitelikli iş gücüne erişim olacak.

Özellikle ABD gibi pazarlardaki yüksek maaşlar, fabrika operasyonları üzerindeki personel giderlerini de oldukça artırıyor. Ayrıca şirketin çalışan sayısında dikkat çekici bir büyüme yaşanıyor. 2019 yılında 51 bin olan TSMC çalışan sayısı, 2024 sonunda tam 83 bin 825’e ulaştı.

2025’in ilk iki ayında ise 1300 yeni iş pozisyonu daha açıldı. Firma, yıl sonuna kadar çalışan sayısını 90 bine çıkarmayı hedefliyor. 2026 yılı itibariyle de toplam çalışan sayısının 100 bini aşması bekleniyor.

TSMC’nin bu agresif büyüme hamlesi, küresel ölçekte yapay zeka teknolojilerine yönelik artan talep doğrultusunda şekillendi. Şirket, bu yatırımlarla birlikte çip üretimindeki liderliğini sürdürmeyi hedefliyor.