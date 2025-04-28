İktidara yakın Türkiye Gazetesi’nde yer alan bir habere göre, Öcalan’ın çağrısı ile örgütün silah bırakması ve fesih kararı almasından sonra ikinci aşamaya geçilecek.

ZİYARET İZNİ OLACAK

İkinci aşamada Öcalan’ın İmralı’daki şartlarına yönelik yeni bazı adımların atılması da gündeme gelecek. Gazete haberinde bu adımlar konusunda şu ayrıntılar yer aldı:

Öncelikle, İmralı Cezaevi’nde Öcalan’a farklı kesimlerden ziyaretlere izin verilecek. Öcalan’ın ‘sekretaryasını’ yürütmek üzere bir hükümlü İmralı’ya gönderilebilecek.

Bundan dolayı cezaevi şartlarının esnetilmesini talep ediyorlar. Öcalan’ın bu kapsamda görüşmek istediği bazı akademisyen ve gazeteciler bulunuyor.

Ancak bu talepler kısa sürede yerine getirilmeyecek. Gelişmelere göre adımlar atılacak.

Sonra da terör hükümlülerine yönelik de bazı adımların atılması gündeme gelecek. Terör örgütü içinde sürece itirazları gidermek için terörden hükümlülere de infaz indirimi sağlanacak.

Ayrıca Ceza İnfaz Yasası’nda yapılacak değişiklikler ve cezaevindeki gözlem kurullarının alacağı kararlarla iyi hâlli terör hükümlülerine yönelik bazı adımların gelecek.

27 YIL HAPİSTE KALDI

İşte tüm bu adımlar, Güney Afrika ve Mandela örneğini akla getiriyor. Bilindiği gibi Güney Afrika’da, 27 yıl hapiste tutulan siyasi lider

Mandela, 18 yıl boyunca bir adada tutulduktan sonra, 1982 yılında Pollsmoor Cezaevine (Cape Town yakınlarında) nakledildi. Burada kendisine Mandela’ya şu ayrıcalıklar tanındı:

ADADA EV YAPILDI

1. Adadaki küçük hücresi yerine bir evde kalma hakkı tanındı. Cezaevi sınırları içinde yer alan tek katlı, bahçeli bir evde kalıyordu. İçinde odalar ve mutfak vardı.

2. Kendi yemeğini yapıyor, ailesiyle daha sık görüşüyor, bazı ziyaretçileriyle özel görüşmeler gerçekleştirebiliyordu.

3. Rejim, Mandela’yla diyalog kurmaya başladı. Devlet yetkilileriyle gizli görüşmeler yaptı.

4. Önceden oldukça sınırlı olan yazışmaları ve kitap erişimi, bu dönemde daha serbest hâle geldi.

5. Sağlığı daha yakından takip edildi, cezaevi sınırları dışına çıkamıyordu ama evde dilediği gibi dolaşabiliyor, bahçede yürüyordu.