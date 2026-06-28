Muğla'nın Bodrum ilçesi Torba Mahallesi Rıza Anter Caddesi'nde saat 02.00 sıralarında ölümle sonuçlanan bir trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.C. idaresindeki 48 T 6534 plakalı taksi, tali yoldan ana yola çıkan Murat Yüp (52) yönetimindeki 48 AVF 466 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

KAZANIN ŞİDDETİYLE YOLA SAVRULDULAR

Çarpışmanın şiddetiyle yaklaşık 100 metre sürüklenen motosikletin sürücüsü Murat Yüp ile arkasında yolcu konumunda bulunan Gülistan V. (30) yola savrularak ağır yaralandı. Kontrolden çıkan taksi ise yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarptıktan sonra yan yatarak durabildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi yönlendirildi.

SÜRÜCÜ KURTARILAMADI, YOLCUNUN DURUMU AĞIR

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan motosiklet sürücüsü Murat Yüp, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralılardan Gülistan V.'nin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Hayatını kaybeden Murat Yüp’ün cansız bedeni, otopsi işlemleri yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Kazadan yara almadan kurtulan taksi şoförü M.C. ise polis ekipleri tarafından muhafaza altına alındı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.