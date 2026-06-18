İngiliz gazetesi The Guardian'da yer alan habere göre, Taliban askeri mahkemelerine ait talimata göre yasak; hükümet yetkilileri dahil üst ve alt düzey yöneticileri, mücahitleri ve hizmet personelini kapsıyor. Kararın uygulanmasına ilişkin internette paylaşılan bir videoda ise bir Taliban yetkilisinin yasağı okuduğu, başka bir kişinin de cep telefonlarını kırdığı görüldü.

'İHLAL EDENLERE CEZA UYGULANACAK'

Talimatta, yasağın ihlal edilmesi halinde sert yaptırımlar uygulanacağı belirtilerek, “Her kim telefon kullanırsa, cihaz parçalanacak ve yasağı ihlal eden kişiye hukuki ve şer’i ceza uygulanacaktır” ifadelerine yer verildi. Ayrıca yasağa yönelik herhangi bir muafiyetin yalnızca Taliban lideri Hibetullah Ahundzade'nin yazılı onayıyla mümkün olacağı kaydedildi.

The Guardian, konuyla ilgili Taliban sözcülerinden resmi bir açıklama alamadığını duyurdu.

YASAKLARIN KAPSAMI BÖLGEDEN BÖLGEYE DEĞİŞİYOR

Afganistan'daki kaynaklar, uygulamanın ülke genelinde aynı şekilde yürütülmediğini belirtiyor. Bazı bölgelerde yalnızca kamu görevlilerini hedef alan yasakların, kimi vilayetlerde kadınlar, öğrenciler, öğretmenler, sağlık çalışanları ve sivilleri de kapsadığı ifade ediliyor.

'NABIZ YOKLUYOR OLABİLİRLER'

Afganistan üzerine çalışan bir analist ise uygulamanın gelecekte daha kapsamlı hale gelebileceğine dikkat çekerek, “Pek çok şey yerel düzeyde verilen kararlara göre gerçekleşiyor. Ancak bu, aynı zamanda daha kapsamlı bir yasağın ön hazırlığı da olabilir, nabız yokluyor olabilirler” değerlendirmesinde bulundu.

DAHA ÖNCE İNTERNET KESİNTİSİ UYGULANMIŞTI

Son karar, Taliban yönetiminin dijital iletişim ve internet erişimine yönelik önceki müdahalelerini de yeniden gündeme getirdi. Yetkililer geçen eylül ayında, "ahlaksızlığı önlemek" ve "pornografik içeriklere erişimi engellemek" gerekçesiyle ülke genelinde iki gün süren internet kesintisi uygulanmasını emretmişti.

'DIŞ DÜNYAYLA DİJİTAL BAĞLANTI ZAYIFLAYACAK'

Uzmanlar, akıllı telefon yasağının kapsamının genişletilmesi halinde Afganistan'ın dış dünyayla dijital bağlantısının daha da zayıflayabileceği görüşünü dile getiriyor.

KADINLARIN OKULA GİTMESİNE YASAK

Taliban yönetimi kadınların okula gönderilmesini de yasaklamıştı.