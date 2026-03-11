Afganistan’da yönetimi elinde bulunduran Taliban, kadınların eğitimine ilişkin tartışmaları yeniden alevlendiren bir açıklama yaptı. Yetkililer, ülkede kadınların okullara gitmesinin kalıcı olarak yasaklandığını duyurdu.

Afganistan Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kadınların eğitim kurumlarına yeniden kabul edilmesine yönelik herhangi bir planın bulunmadığı ifade edildi. Kararın, ülkede kız çocukları ve kadınların eğitim hakkı açısından en sert adımlardan biri olduğu yorumları yapılıyor.

Taliban yönetimi, 2021 Taliban takeover of Afghanistan sonrasında kadınların eğitim ve çalışma hayatına katılımını sınırlayan bir dizi uygulamayı yürürlüğe koymuştu. Önce ortaokul ve lise seviyesindeki kız öğrencilerin okullara gitmesi engellenmiş, ardından üniversitelerde kadınların eğitim görmesi de yasaklanmıştı.

BM'DEN TEPKİ GELDİ

Kararın açıklanmasının ardından başta Birleşmiş Milletler olmak üzere çok sayıda uluslararası kuruluş Taliban yönetimine tepki gösterdi. İnsan hakları örgütleri, kadınların eğitim hakkının engellenmesinin temel insan haklarına aykırı olduğunu vurguladı ve yasağın kaldırılması çağrısında bulundu.

Taliban yetkilileri ise eğitim politikalarının ülkenin dini ve kültürel değerleri doğrultusunda belirlendiğini savunuyor. Yönetim, uygulamaların toplumun yapısına uygun olduğunu ileri sürerken uluslararası eleştirileri reddediyor.

Uzmanlara göre kadınların eğitimden uzak tutulması, Afganistan’ın uzun vadeli ekonomik ve toplumsal gelişimini olumsuz etkileyebilir. Eğitimli kadın nüfusunun azalmasının iş gücü piyasasından sağlık sistemine kadar birçok alanda ciddi sonuçlar doğurabileceği belirtiliyor.

İŞTE O KARARLAR

Taliban yönetiminin son yıllarda kadınlara yönelik aldığı bazı kararlar ise şöyle sıralanıyor:

- Kız çocuklarının ortaokul ve lise eğitimine devam etmesi yasaklandı.

- Kadınların üniversitelerde eğitim görmesi tamamen durduruldu.

- Kadınların birçok kamu kurumunda ve uluslararası kuruluşta çalışması sınırlandırıldı.

- Erkek bir akrabası olmadan uzun mesafeli yolculuk yapmaları yasaklandı.

- Park, spor salonu ve hamam gibi bazı kamusal alanlara girişleri kısıtlandı.

- Kadınların yüzlerini tamamen kapatan kıyafetler giymesi zorunlu hale getirildi.

- Televizyon sunucularının ekranlarda yüzlerini örtmesi istendi.