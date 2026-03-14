Jüpiter’in geri hareketini tamamlayarak ileri hareketine geçmesiyle birlikte belirli burç grupları üzerinde olumlu etkilerin yoğunlaşacağı öngörülüyor. Yaklaşık dört aylık durağan ve içe dönük sürecin ardından, özellikle dört burcun hayatında büyüme ve ilerleme ivme kazanacak.

İşte Jüpiter’in ileri hareketinden en çok etkilenecek burçlar ve beklenen değişimler:

KOÇ

Jüpiter’in dördüncü evdeki konumu; aile yapısı, ev hayatı ve kişisel değerler üzerindeki belirsizliklerin sona erdiğine işaret ediyor. 11 Kasım ile 10 Mart tarihleri arasında yaşanan duraksama dönemi yerini daha sağlam bir temele bırakıyor. Sirius yıldızı ile hizalanan Jüpiter’in etkisiyle, Koç burçlarının kökleriyle bağ kuracağı ve geçmiş tecrübelerden aldığı güçle geleceğini daha dayanıklı bir yapı üzerine inşa edeceği belirtiliyor.

YENGEÇ

Yengeç burçları için birinci evde (kişilik evi) gerçekleşen bu hareket, kimlik ve içsel farkındalık süreçlerini hızlandırıyor. 29 Temmuz tarihine kadar sürecek olan bu döngüde, özellikle mesleki alanda cesur kararların alınması bekleniyor. Uzmanlar, bu süreçte özgüvenin artacağını ve profesyonel projelerde destekleyici etkilerin ön plana çıkacağını vurguluyor.

TERAZİ

Kasım ayından bu yana yavaşlayan projeler ve stratejik tıkanıklıklar, Jüpiter’in ileri hareketiyle birlikte yerini yeni olanaklara bırakıyor. Mart ile Temmuz ayları arasındaki dönem; yeni ortaklıklar, ticari anlaşmalar ve profesyonel tanınma açısından kritik bir süreç olarak nitelendiriliyor. Terazi burçlarının bu dönemde iddialı hedefler koyarak kariyer basamaklarında yükselme ihtimalinin arttığı ifade ediliyor.

OĞLAK

Oğlak burçlarının hem romantik hem de profesyonel ilişkilerinde yaşanan yavaşlama süreci 10 Mart itibarıyla yerini netliğe bırakıyor. Gerek ikili ilişkilerde gerekse ticari iş birliklerinde somut sonuçların alınacağı bir döneme giriliyor. Bu süreç, yeni bağların kurulması ve mevcut ortaklıkların istikrarlı bir zemine oturması açısından önemli fırsatlar sunuyor.