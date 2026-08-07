Uzun süredir emek verdiği halde istediği karşılığı alamayan üç burç için dikkat çeken bir dönem başlıyor.

Çin astrolojisine göre önümüzdeki aylarda özellikle para, kariyer ve yeni fırsatlar konusunda dengeler değişebilir. Astrologlar, doğru zamanda atılacak adımların bu süreçte belirleyici olacağını söylerken, listenin başında Fare, Tavşan ve Öküz yılında doğanların yer aldığını belirtiyor.

"Üç burcun da ortak noktası, yılın ilk bölümünde zorlu bir dönem geçirmeleri ve önümüzdeki süreçte bu döngünün kırılacağının öne sürülmesi."

İlk sırada Fare yılı doğumlular var

Fare Yılı

Listenin ilk sırasında Fare yılında doğanlar yer alıyor. Yılın ilk bölümünde üst üste yaşanan aksilikler, ertelenen planlar ve beklenmedik engeller nedeniyle zorlu bir süreç geçiren Fare yılı doğumluları için tablo değişmeye başlıyor.

Astroloji yorumlarına göre önümüzdeki dönemde deneyimli ve etkili bir kişinin desteği belirleyici olabilir. Kaplan veya Ejderha yılında doğmuş, tecrübeli bir yönetici, eski bir patron ya da uzun yıllardır tanınan bir iş ortağı önemli bir kapının açılmasına yardımcı olabilir. Bu nedenle yalnız hareket etmek yerine doğru kişilerden destek almak tavsiye ediliyor.

Özellikle sonbahar ve kış ayları, maddi açıdan en verimli dönem olarak gösteriliyor. Yan projeler, ek gelir fırsatları ve yeni yatırımların beklenenden daha yüksek kazanç sağlayabileceği ifade ediliyor.

Aşk hayatında ise hareketlilik yaşanabilir. Bekâr Fare yılı doğumlularının eğitim, kurs veya spor gibi sosyal ortamlarda dikkatlerini çekecek biriyle tanışabilecekleri öngörülüyor.

Tavşan Yılı

Yılın ilk aylarında beklediği ilerlemeyi sağlayamayan Tavşan yılı doğumluları için de yeni bir sayfa açılabileceği belirtiliyor. Dışarıdan her şey yolunda görünse de, uzun süredir hissedilen durgunluk ve ilerleyememe duygusunun sona erebileceği ifade ediliyor.

Yorumlara göre bu dönemde fırsatlar peş peşe gelebilir. Ancak bunlardan yararlanabilmek için kararsızlığı bırakıp cesur adımlar atmak gerekiyor. Birden fazla işle aynı anda ilgilenmek yerine tüm enerjiyi tek hedefe yöneltmenin daha büyük başarı getireceği belirtiliyor.

Bu süreçte Domuz veya Keçi yılında doğmuş sakin ve tecrübeli bir kişinin tavsiyeleri önemli rol oynayabilir. Yapılacak küçük yön değişikliklerinin bile uzun vadede büyük sonuçlar doğurabileceği ifade ediliyor.

Maddi kazancın ise aniden değil, emeklerin karşılığı olarak adım adım artacağı tahmin ediliyor. Uzun süredir ertelenen projeler için de uygun bir döneme girildiği belirtiliyor.

Öküz Yılı

Öküz yılında doğanların yılın başından bu yana üzerlerinde baskı hissettikleri, özellikle iş hayatında beklenmedik engeller ve rekabet nedeniyle zorlandıkları ifade ediliyor. Ancak yapılan yorumlara göre bu tablo da değişmeye hazırlanıyor.

Astrologlar, önümüzdeki dönemde en önemli adımın olumsuz ilişkilerden uzaklaşmak olduğunu belirtiyor. Güven duygusunu zedeleyen, kişisel ya da mesleki bilgileri çıkarı için kullanan kişilerle araya mesafe koymanın yeni fırsatların önünü açabileceği ifade ediliyor.

Horoz veya Yılan yılında doğmuş deneyimli bir kişinin desteği sayesinde kariyerde önemli gelişmeler yaşanabileceği öne sürülüyor. Yeni bir görev, terfi ya da daha büyük sorumluluk gerektiren bir teklif gündeme gelebilir. Bu nedenle konfor alanından çıkmaktan çekinmemek gerektiği vurgulanıyor.

Aşk hayatında da sürpriz gelişmeler yaşanabileceği belirtiliyor. Uzun süredir aranan özelliklere uymayan biriyle kurulacak yeni bir ilişkinin beklenenden daha güçlü ve kalıcı olabileceği ifade ediliyor.