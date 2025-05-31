Marmaray Süreyyapaşa İstasyonu'nda dün saat 16.45 sıralarında iki çocuğuyla birlikte seyahat eden Deniz E. ile bir kadın yolcu arasında yer verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında trende bulunan E.D. (50), Deniz E.'yi darbetti. Kavgaya sonradan dahil olan İ.A.'nın da araya girmesiyle arbede büyüdü.



GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA İNFİAL YARATTI



Trenin durağa yanaşmasıyla inen taraflar, tartışmaya burada devam etti. Yaşanan olayda korkan çocukları ise duraktaki kadın yolcular sakinleştirmeye çalıştı. O anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.



Sosyal medyada milyonlarca etkileşim alan görüntülerin ardından Deniz E'ye saldırıda bulunan E.D. ve İ.A gözaltına alınırken, 50 yaşındaki E.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DARBEDİLEN BABAYA 2,5 MİLYON LİRA GÖNDERİLDİ



Suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla hakkında 194 ülkede kırmızı bülten çıkarılan ve halihazırda Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşamakta olan Sedat Peker'in saldırıya uğrayan aileye ulaşarak toplu taşıma kullanan aileye 'araba alınması' amacıyla 2,5 milyon TL destek ödemesi yaptığı öğrenildi.



YER VERME TARTIŞMASI SALDIRIYLA BİTTİ



Marmaray'daki kavgada darbedilen Deniz E., olaya ilişkin "Ben kapıda girmeye çalışırken bir bayan kapının orada duruyordu. Ben de çocuklarım da içeri girmeye çalışırken 'ben buradan geçmeye çalışıyorum siz orada hala durmaya çalışıyorsunuz. Neden orada duruyorsunuz. Kapının orada duruyorsunuz' dedi. Konu bunla ilgili değil aslında. Kapının önünde duruyor, çekilmesi gerekirken çekilmiyor, başka bir şeyler söylüyor. Sonrasında da ben başka bir şeyler söylüyorum. Ama bir türlü oradan çekilmiyor. Ondan sonra konu bitiyor. Orada durakta 2 saat hakaret etti diye şeyler söyleniyor ama Bostancı Küçükyalı trenine hiç bindiniz mi. Kaç dakika sürdüğünü daha iyi bilirsiniz. 2 dakika, 1 dakika, 1,5 dakika arasından fazla sürmüyor. 30 saniye kadar konuşmamız sürdü.

30 saniye sonra konuşma bittiğinde sonrasında bana vuracak olan adam kapıya yanaştı. Oradaki kızın ağladığını gördü. 'Bak kızı ağlattı' şeklinde söyledi. Beyefendi dedi, ben içeri girmeye çalışıyorum. Kapının önünden çekilmesini söyledim, çekilmedi. Benim çocuğun dışarıda kalması, ayağının ezilmesi, yaralı bir kaza geçirmesi, ağlamasından daha önemli dedim. Ben tek başıma girseydim zaten olay hiç olmazdı. Ben buradan giderdim. Arkada dururdum, kelimesini bile etmezdim. Ben çocuklarım için kapıda durmaması gerektiğini söyledim. Ondan sonra 'Sen görürsün. Aşağı in delikanlıysan' dedi. Kolumdan tutup çekmeye çalıştı. Hatta kapıdan indirmeye çalıştı. O sırada bir beyazlı kadın vardı, önümde. Aslında bütün olayı o gördü. Hiç kimse neden böyle konuşuyorsun, neden bu şekilde konuşuyorsun şeklinde bir ifadede bulunmadı. Bu kızın gözyaşlarına görünce ağladığını ifade ediyor. Ondan sonra tartışma bana döndü. Ben 'burada şu an çocuklarım var. Çocuklarım yanında bu şekilde konuşmayalım' dedim" ifadelerini kullandı.