Olay, 19 Ocak akşamı saat 20.30 sıralarında Menemen’in İnönü Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre 33 yaşındaki Lokman Etken, Gözde Akbaba’nın yaşadığı sitenin önüne gelerek beklemeye başladı.



Genç kadının siteden dışarı çıkmasıyla birlikte elindeki tabancayla peşinden koşan Etken, çevredekilerin dehşet dolu bakışları arasında ateş açtı. Ağır yaralanan Akbaba, olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

YARDIM ÇIĞLIKLARI KAMERAYA YANSIDI

Cinayetin hemen ardından ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri, olayın vahametini bir kez daha gözler önüne serdi. Kayıtlarda, saldırganın Akbaba’yı kovaladığı, genç kadının ise "Polis çağırın" diye bağırarak kaçmaya çalıştığı görüldü. Kurşunların hedefi olup yere yığılan Akbaba’nın son anlarında "Ambulans çağırın, imdat, ayağım koptu" diyerek yardım istediği duyuldu.

KATİL ZANLISI TUTUKLANDI

Olayın ardından kaçan cinayet şüphelisi Lokman Etken, jandarma ekiplerinin hızlı takibi sonucu aynı gün bir akaryakıt istasyonunda suç aleti tabancayla birlikte yakalandı. Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Etken, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hayatını kaybeden Gözde Akbaba’nın cenazesinin, memleketi Kırşehir’de toprağa verileceği öğrenildi.