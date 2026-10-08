İzmir’in Karşıyaka ilçesinde, estetisyenlik ve güzellik uzmanlığı kursu olarak kullanılan iş yerinde kalça dolgusu yaptırdıktan sonra yaşamını yitiren 59 yaşındaki Melike Çiftçi’nin ölümüne ilişkin davanın duruşması görüldü.

Karşıyaka 6’ncı Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık K.Ö. dışında diğer sanıklar, Çiftçi’nin kardeşleri ve taraf avukatları katıldı.

İDDİANAMEDEKİ DETAYLAR

29 Ekim 2024’te Bostanlı Mahallesi’nde meydana gelen olayda, estetik işlem yaptırdığı belirtilen Melike Çiftçi fenalaştıktan sonra hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Ailesinin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, Çiftçi’nin ölümünün kalça dolgusu işlemi sonrasında gelişen yağ embolisine bağlı olduğu belirtildi.

İddianamede, Çiftçi’nin doktor Ö.Ö. ile görüştüğü ve işlemin, Ö.Ö.’nün kardeşi K.Ö. adına kayıtlı estetisyenlik ve güzellik uzmanlığı kursunda gerçekleştirildiği aktarıldı.

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan M.S. de Ö.Ö.’nün kendisine dolgu işlemi yaptığını ve söz konusu kurs yerini estetik operasyonlar için kullandığını söyledi.

KAMERA KAYITLARI DOSYADA

Dava dosyasına, iş yerinin bulunduğu binaya ait güvenlik kameraları ile Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) görüntüleri de girdi.

Kayıtlarda Melike Çiftçi’nin iş yerine geldiği, bir süre sonra fenalaştığı ve çalışanlar tarafından kucaklanarak dışarı çıkarılıp otomobile bindirildiği görüldü. Görüntülerde ayrıca Ö.Ö.’nün bir süre sonra kurs yerine geri döndüğü belirtildi.

Öte yandan sanık doktor Ö.Ö.’nün, İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde 19 Eylül 2020’de Kübra Boyraz’ın kalça dolgusu yaptırdıktan sonra hayatını kaybetmesiyle ilgili davada da yargılandığı ortaya çıktı. Ö.Ö.’ye bu dosyada 14 Temmuz 2023’te “Taksirle bir kişinin ölümüne neden olma” suçundan 6 yıl hapis cezası verildiği kaydedildi.

SANIKLAR HAKKINDA HAPİS İSTEMİ

Çiftçi’nin ölümüne ilişkin hazırlanan iddianamede doktor Ö.Ö. ile kardeşi ve iş yeri sahibi K.Ö. hakkında “bilinçli taksirle ölüme neden olma” suçundan 9’ar yıla kadar hapis cezası istendi.

Diğer sanıklar E.B., B.E., B.B. ve N.E. hakkında ise Çiftçi’ye yapılan işlemden haberdar olmalarına rağmen olayı gizledikleri ve çelişkili ifadeler verdikleri gerekçesiyle “suçluyu kayırma” suçundan 5’er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İddianame Karşıyaka 6’ncı Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

SANIKLAR SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Duruşmada söz verilen sanıklardan B.E., Çiftçi’ye herhangi bir işlem yapılmadığını öne sürerek, "Olay günü Melike Hanım randevusuz bir şekilde geldi. İşlem yaptırmak istemiyordu, görüşmek istediğini söyleyip, Ö.Ö. ile görüşmek istedi. Biz kurs hakkında bilgi verdik. Sonra fenalaştı" dedi.

B.B. ise suçlamaları reddederek, "Ben maktuleyle görüşmedim. Fenalaştığını söylediler. Ayıltmaya çalıştık. Sonrasında ambulans aradık. Gelmeyince yoldan birini çevirdim ve özel bir hastanenin acil servisine götürdük. Kalçasında kalem izlerinin olduğunu söylediler ama olmadığını söyledim" ifadelerini kullandı.

N.E. de üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi. Sanık Ö.Ö. ve E.B. ise savunmalarını hazırlamak için süre talep etti.

AİLE: "SANIKLAR DOĞRUYU SÖYLEMİYOR"

Duruşmada Melike Çiftçi’nin ablası G.K. de dinlendi. Kardeşinin kalça dolgusu yaptırmak amacıyla kurs yerine gittiğini belirten G.K., sanıkların gerçeği yansıtmayan ifadeler verdiğini savundu.

G.K., "Kardeşim bana olaydan 2 gün önce sanık Ö.Ö.'ye kalça dolgusu yaptıracağını söylemişti. Ö.Ö.'yü ailecek tanıyoruz. Ablama da iki sene önce müdahalede bulunmuştur. Bu yüzden Melike de kendisini tanımaktadır" diyerek şikayetçi oldu.

Çiftçi ailesinin avukatı Ali Balcı da sanık Ö.Ö.’nün tutuklanmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, savunma ve beyanların ardından dosyadaki eksikliklerin giderilmesine karar vererek duruşmayı 21 Ocak 2027 tarihine erteledi.