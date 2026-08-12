Antalya’daki konserinin ardından İstanbul’a dönen ve evinde köpeklerine mama vermek için balkona çıktığı sırada düşen Deniz Seki, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

‘BİR SÜRE DAHA HASTANEDEYİM’

Seki paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Hastaneden herkese kocaman bir merhaba...

Soran, arayan, merak eden, güzel dileklerini ve dualarını gönderen herkese yürekten teşekkür ederim. Yanıma kadar gelip beni yalnız bırakmayan, sevgisini ve desteğini hissettiren tüm sanatçı dostlarıma ve arkadaşlarıma ayrıca teşekkür ederim.

Şu an ağrılarım var, kolay bir süreç değil ama ben her zamanki gibi pozitif kalmaya ve güzel düşünmeye çalışıyorum. Çok şükür, ameliyatım başarılı geçti. Bir süre daha hastanede olacağım, dinlenip toparlanmaya çalışacağım.

Sizlerin sevgisini, dualarını ve güzel enerjisini hissetmek bana gerçekten çok iyi geliyor. En kısa zamanda yeniden sahnede, sizlerle birlikte olabilmek dileğiyle...

Hepinizi çok seviyorum.

İyi ki varsınız.

‘LEĞEN KEMİĞİM KIRILDI’

Seki daha önce yaptığı açıklamada, leğen kemiğinin kırıldığını ve omuriliğinin zedelendiğini açıklamıştı.