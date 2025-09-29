Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Alata Mahallesi’de meydana geldi. Dağlı Mahallesi’nde Ceviz toplamak için ağaca çıkan Yusuf Günar, elektrik akımına kapıldı. Dengesini kaybeden Günar, metrelerce yükseklikten düştü.

NİŞANLISI HASTANEYE YETİŞTİRMEYE ÇALIŞTI

Ağır yaralanan Günar’ı hastaneye yetiştirmek isteyen nişanlısı İkbal Yıldırım, özel aracıyla yola çıktı.

KAZA YAPTILAR

Alata Mahallesi’ne geldiklerinde genç kadının kullandığı otomobil, önünde seyir halinde olan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen motosiklete çarpıp, kontrolden çıkarak sulama kanalına devrildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada İkbal Yıldırım, Yusuf Günar ve motosiklet sürücüsü yaralandı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Günar, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Jandarma, elektrik çarpması ve kazayla ilgili soruşturma başlattı.