Fenerbahçe’de Anderson Talisca gerçeği var! Sambacı, bu sezon oynadığı futbol ve attığı gollerle sarı-lacivertlileri şampiyonluk yarışında tutan isim oldu. Beşiktaş’taki görkemli performansının ardından Suudi Arabistan’ın yolunu tutan Brezilyalı yıldız, Fenerbahçe’ye geldiğinde akıllarda soru işareti vardı. Sambacı, 1 yıl içindeki performansıyla göz kamaştırdı; Domenico Tedesco’yla başka bir hal aldı.

KARİYERİNDE ZİRVEDE

İtalyan hoca, Brezilyalı yıldızı sağ ve sol kanatta görevlendirdi. Bu yanlışından 1’er maç sonra dönen Tedesco, Talisca’yı 10 numara ve forvet bölgesinde oynattı ve sambacı, kariyer rekoruna doğru koşmaya başladı. Forvet arkası ve 10 numarada 13 gol-4 asistle oynayan Brezilyalı yıldız, ileri uçta 10 gol attı. Toplamda 23 gole ulaşan Talisca’nın kariyer rekoruna sadece 3 gol kaldı.